Bu hukuk darbesidir

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Ağıralioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bir karar vermek zorundayız. Memleketin istikbali, milletin geleceği, devletin kuruluş ilkeleri ile bir bütün hâlinde gelecek asra taşınması için ‘kayıkçı kavgasının’ ötesinde bir adım atmak zorundayız. Siyasetin, siyasetçinin, milleti temsil makamında olanların rüşvet, irtikâp, adam kayırma, suç gelirinin aklanması gibi yüz kızartıcı suçlarla anılması, faili olması, iştirak etmesi kabul edilemez olduğu izahtan varestedir. En az bunun kadar kabul edilemez ve affedilmez olan ise ‘hukukun siyasi hasımlığa yöneltilmiş bir giyotin’ hâline, ‘devlet yönetme mesuliyetini’ taşıyanlar eliyle getirilmesidir. Hukuku tüm muhataplara eşit, adil, şüpheye yer bırakmayacak şekilde uygularsanız hukuk devleti, yalnızca siyasî hasımlarınıza karşı, zaman ve zemin kollayarak bir sopa olarak uygularsanız ‘hukuk darbesi’ olur.”

Ankara - Anka