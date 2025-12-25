Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, 2026 asgarî ücretine ilişkin yazısında, açıklanan rakamın açlık sınırının altında kaldığını belirterek, “Ezdirmeyeceğiz denmişti” hatırlatmasında bulundu.

Yaklaşık 8 milyon asgarî ücretli ve ailelerini kapsayan bir ücretin tüm yıl boyunca uygulanacağını vurgulayan Taşgetiren, bu tablonun “kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” söylemiyle izah edilemeyeceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu şartlarda rakam açıklarken “yutkunmaması”nın mümkün olmadığını dile getiren Taşgetiren, açlık sınırının altında kalan bir ücretin utanılmadan ilan edildiğine işaret ederek, “Üzgünüm, açlık sınırının altında bir rakam açıkladığım için utanıyorum” denilebileceğini, ancak bunun yapılmadığını kaydetti. Toplumun “çay–simit hesabı”na mahkûm edildiğini belirten Taşgetiren, açıklanan ücretin asgarî geçim ve insanca yaşama standardını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı.

Böylesi de var

Türkiye yıllardır yüksek enflasyon ve zam yağmuruna alıştı ancak uzun süre eksi enflasyonun ardından Japonya, fiyat artışlarına alışmaya çalışıyor. Japonya’nın en büyük kalem üreticisi Pilot, artan enflasyonun baskısıyla en çok satan ürünü olan Frixion kalemin fiyatını ilk kez yükseltti.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre şirket, söz konusu üründe iki ay önce yüzde 10’luk fiyat artışına gitti. Bu artış, 2006’da piyasaya sürülen Frixion için 20 yıl sonra yapılan ilk zam olma özelliğini taşıyor. Pilot’un Üst Yöneticisi (CEO) Fumio Fujisaki, bunun kendi 40 yıllık kariyeri boyunca şirketin bir “çok satan” üründe yaptığı ilk fiyat artışı olduğunu söyledi. Gelişme, Japonya’nın 1980’lerdeki varlık balonunun patlamasından sonra uzun yıllar süren durağan fiyat döneminin ardından, yeniden enflasyonla yüzleşmeye başladığını gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.