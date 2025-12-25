"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

25 Aralık 2025, Perşembe 15:03
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, 2026 asgarî ücretine ilişkin yazısında, açıklanan rakamın açlık sınırının altında kaldığını belirterek, “Ezdirmeyeceğiz denmişti” hatırlatmasında bulundu.

Yaklaşık 8 milyon asgarî ücretli ve ailelerini kapsayan bir ücretin tüm yıl boyunca uygulanacağını vurgulayan Taşgetiren, bu tablonun “kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” söylemiyle izah edilemeyeceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bu şartlarda rakam açıklarken “yutkunmaması”nın mümkün olmadığını dile getiren Taşgetiren, açlık sınırının altında kalan bir ücretin utanılmadan ilan edildiğine işaret ederek, “Üzgünüm, açlık sınırının altında bir rakam açıkladığım için utanıyorum” denilebileceğini, ancak bunun yapılmadığını kaydetti. Toplumun “çay–simit hesabı”na mahkûm edildiğini belirten Taşgetiren, açıklanan ücretin asgarî geçim ve insanca yaşama standardını karşılamaktan uzak olduğunu vurguladı. 

Böylesi de var

Türkiye yıllardır yüksek enflasyon ve zam yağmuruna alıştı ancak uzun süre eksi enflasyonun ardından Japonya, fiyat artışlarına alışmaya çalışıyor. Japonya’nın en büyük kalem üreticisi Pilot, artan enflasyonun baskısıyla en çok satan ürünü olan Frixion kalemin fiyatını ilk kez yükseltti. 

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre şirket, söz konusu üründe iki ay önce yüzde 10’luk fiyat artışına gitti. Bu artış, 2006’da piyasaya sürülen Frixion için 20 yıl sonra yapılan ilk zam olma özelliğini taşıyor. Pilot’un Üst Yöneticisi (CEO) Fumio Fujisaki, bunun kendi 40 yıllık kariyeri boyunca şirketin bir “çok satan” üründe yaptığı ilk fiyat artışı olduğunu söyledi. Gelişme, Japonya’nın 1980’lerdeki varlık balonunun patlamasından sonra uzun yıllar süren durağan fiyat döneminin ardından, yeniden enflasyonla yüzleşmeye başladığını gösteren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Ezdirmeyeceğiz denmişti

    Asgarî ücret kiraya yetmiyor

    Sadettin Saran adlî kontrolle serbest

    Netanyahu’dan Türkiye’ye F-35 tehdidi: Engelleyeceğim

    Yeni bir oyun mu?

    Soykırım sürerken noel kutlanmaz

    Orta Amerika ülkesi Honduras'ta devlet başkanı seçimini Filistin kökenli Asfura kazandı

    Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 5 ölü, 35 yaralı

    İrlandalı karikatürist Harry Burton: İsrail, tüm etkinliklerden menedilmeli!

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi

    Pentagon: ABD, Çin'i güç yoluyla caydırmalı

    Pezeşkiyan: Ülkemizdeki su sorunu hayati bir konu haline geldi

    Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

    Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    ABD'nin 5 Avrupalıya vize yasağı AB'den büyük tepki gördü - AB, ABD'ye misilleme uyarısı yaptı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mamdani, Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü verdi
    Genel

    Nijerya'da camiye intihar saldırısı: 5 ölü, 35 yaralı
    Genel

    Asgari ücretli enflasyona ezdirildi
    Genel

    İstanbul'da karla karışık yağmur, kar ve soğuk hava bekleniyor
    Genel

    Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava kapıda - Ankara'da sıcaklık hissedilir derecede azalacak
    Genel

    Fransız sömürgeciliğini suç sayan yasa tasarısı, Cezayir Meclisinde kabul edildi
    Genel

    İrlandalı karikatürist Harry Burton: İsrail, tüm etkinliklerden menedilmeli!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.