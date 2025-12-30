"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Kiralık araçlara milyonlar aktı

30 Aralık 2025, Salı 15:27
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu ve çok sayıda kamu kuruluşunu bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait 2024 denetim raporu, yöneticiler için kiralanan araçların faturasını ortaya koydu.

Birgün’ün haberine göre, denetim raporunda 2024 yılında 4 genel müdür yardımcısı, 10 direktör, 21 müdür ve 15 müdür yardımcısı ile toplam 129 personel bulunan TVF Yönetim AŞ’de genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 70 milyon 26 bin 172 TL liraya ulaştığı belirtildi. 2023 yılında 38 milyon 516 bin 329 TL olan ödemenin yaklaşık iki kat arttığı dikkati çekti.

 

Okunma Sayısı: 220
