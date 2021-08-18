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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kredi kartı başvuruları % 100 arttı

18 Ağustos 2021, Çarşamba
2021’İN İLK ALTI AYINDA YAPILAN KREDİ KARTI BAŞVURULARI ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 100 ARTARKEN, KISITLAMALARIN ESNETİLDİĞİ 25 HAZİRAN-2 TEMMUZ HAFTASINDA İSE KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 59 ARTARAK 35,4 MİLYAR TL’YE ULAŞTI.

Ödemeler, en çok konaklama tesisi, havayolu ve seyahat acentelerine yapıldı. Merkez Bankası verilerini inceleyen kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, Covid-19 tedbirlerinin hafifletilmesinden sonra kartlı harcamaların 25 Haziran-2 Temmuz haftasında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 35,4 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Bu tablonun ardında ise artan kredi kartı başvuruları olduğuna işaret edildi. İncelenen verilere göre; 2021’in ilk altı ayında yapılan kredi kartı başvuruları 2020’ye göre yüzde 100 arttı. Başvuru oranları bir önceki yılla kıyaslandığında en çok artış yüzde 251 ile Ocak ve yüzde 190 ile Şubat aylarında görüldü. Kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayında ise bu oran yüzde 64,62 olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK HAVAYOLU VE KONAKLAMA SEKTÖRLERİNE ÖDEME YAPILDI

Konuya ilişkin  değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Banka ve Kredi Ürün Müdürü Alper Lenger, “Neredeyse tüm kış boyunca durma noktasına gelen sosyal hayat, yaz başında kısıtlamaların kalkmasıyla bir anda pandemi öncesi dönemdeki halini aldı. Özellikle tatil planlarının ve düğün hazırlıklarının hızlanması, Temmuz ayında da kart başvurularının artmasına ve harcamaların konaklama, uçuş, seyahat, yeme-içme ve kuyum sektörlerinde yoğunlaşmasına sebep oldu. Konaklama için yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse iki kat artarken, bu oran havayollarında yüzde 175’e, seyahat acentelerinde yüzde 85’e, yeme-içmede yüzde 80’e ve kuyumda yüzde 65’e yakın seyretti. Ancak son dönemde yeniden artışa geçen vak’a sayıları, kış aylarında bu tablonun ilk sıralarında temel ihtiyaçları göreceğimizin sinyallerini veriyor” dedi.

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