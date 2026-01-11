MÜSİAD: Faiz büyümeyi boğuyor

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, 2025’in reel sektör için bir “denge yılı” değil; maliyetlerin ve belirsizliklerin yönetildiği bir “geçiş yılı” olduğunu belirterek, sektörün umutsuz değil ancak temkinli olduğunu söyledi.

Özdemir, MÜSİAD üyeleriyle yaptıkları anketin sonuçlarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Üyelerimizle yaptığımız değerlendirme anketi bize şunu net biçimde gösteriyor, firmalarımızın önemli bir bölümü bu yıl yurt içi satışlarda, ihracatta ve yatırımlarda daralma yaşadı. Bu daralma, zincirleme biçimde istihdamı ve nakit akışını da etkiledi. Reel sektörün 2025’e dair algısı, büyük ölçüde ‘denge yılı’ değil, maliyetlerin ve belirsizliğin yönetildiği bir ‘geçiş yılı’ şeklinde oldu. Ancak şunu hemen özellikle vurgulamak isterim, reel sektör bugün umutsuz değil fakat temkinli. Üyelerimizin büyük bölümü 2026’ya girerken ‘bekle-gör’ pozisyonunda. Bu bekleyişin sebebi yatırım yapma isteğinin ortadan kalkması değil, finansman maliyetleri, öngörülebilirlik ve iç ve dış talep zayıflığı gibi risklerin aynı anda yönetilmek zorunda olmasıdır.” Haber Merkezi

