Schaffer, 2024’te hem perakende hem de e-ticarette büyüyecek

Schafer Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, 2024’e karamsar bakmadıklarını belirterek, “2024 yönümüzü perakendeye çevirdiğimiz bir yıl olacak. Bu yıl hem 35 yeni mağaza açacağız hem de yüzde 28 olan e-ticaret payını yüzde 40’lara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Geçmişi 1978 yılında Mahmutpaşa’da kurulan züccaciye ve küçük ev aletleri satışı yapan Aslan Ticaret’e kadar uzanan, 2004’te yolları Alman Schafer markası ile kesişen Aslan ailesi, 2009 yılında distribütörlüğünü yaptığı markanın 85 ülkedeki isim haklarını alarak bir başarı hikayesinin ilk temellerini attı.

Schafer’ın Türkiye’deki 20 yıllık hikayesini ve hedeflerini anlatmak için İstanbul’da düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aslan ile birlikte gazetecilerle bir araya gelen Schafer Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, “30 kişilik bir ekiple başlayan yolculuğumuz, 750 kişi ile devam ediyor. 11 tanesi franchise toplam 65 mağazamız var. Bu sene 35 mağaza daha açacağız. 6 ülkede bulunan 11 mağaza sayısını 20’ye tamamlayacağız. Yüzde 80’ini burada ürettiğimiz 2 bin 800 ürünle züccaciye sektörüne hizmet ediyoruz” açıklamasını yaptı.

‘İhracatta Türk dizilerini takip ediyoruz’

Türklere ait bir Alman markası olarak büyümeye devam ettiklerini söyleyen Aslan, “Schafer ve Made in Türkiye bir araya geldiği zaman çift artı oluyor. Çünkü Made in Türkiye bölge civarındaki ülkelerde çok talep ediliyor. Şu anda 18 ülkeye ürün satıyoruz fakat ülkelerin mutfak kültürü farklı olduğu için her ülkeye her ürünü satamıyoruz. Bu noktada özellikle Türkiye hangi ülkeye dizi satıyorsa, biz oraya ihracat yapabiliyoruz. Dizi de kahve içiliyor. O ülkeye kahve makinesi ve fincan satabiliyoruz. Türk dizileri en büyük anahtarımız” dedi.

‘2024’te e-ticaret payını yüzde 40’a çıkaracağız’

Markanın 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024’e ilişkin hedeflerini ve planlarını da paylaşan Aslan, “Züccaciye sektörü pandemiden büyüyerek çıkan bir sektör oldu. 2023 bu anlamda genel olarak pandemi ile de beraber iyi bir yıl olarak geçti. Aynı zamanda sektördeki e-ticaret kaslarını çok geliştirdi pandemi. Bunu da devam ettirdik. 2023 yılında da bu kas aynı şekilde devam etti.

2023 bu bağlamda Schafer için perakendede büyüyen bir yıl oldu. Bizim 2023’te ilk defa perakende ciromuz, toptan ciromuzu geçti. Yani mağazalarımız ve e-ticaretimiz artık daha yüksek ciro yaptığı bir hale geldi” dedi. 2024 yılı için de karamsar olmadıklarını belirten Murat Aslan, şu ifadeleri kullandı; “2024 de yönümüzü artık iyice perakendeye çevirdiğimiz bir yıl olacak. 2023’e oranda perakendenin daha da büyüdüğü bir yıl olacak. Bu yıl yeni mağazalar açmak istiyoruz. 10 adet kendimiz mağaza açmayı hedefliyoruz. Ayrıca 25 tane de franchise mağaza açmayı hedefliyoruz ve bu yılı hedefimiz toplam 100 mağazayla kapatmak.

Bunun dışında e-ticarette çok büyük bir büyüme bekliyoruz. Geçen yıl ciromuzun yüzde 27-28’ini e-ticaretten elde ettik. Bu yıl amacımız yeni işbirlikleriyle bunu yüzde 40’a çıkarmak. Perakendede daha fazla büyümeyi hedefliyoruz. 35 mağaza açarken e-ticarette de büyüyeceğiz ve toplam perakende ciromuzu hiçbir yıl olmadığı kadar yüzdesel olarak büyütmeyi hedefliyoruz.”

Yurt dışı büyüme hedefleri

Markanın yurt dışı ile ilgili planlarını da anlatan Aslan, “6 ülkede 11 mağazamız var. Tahminimce orayı da 20 mağazaya tamamlarız. Kuzey Afrika pazarı sıfırdan olur. Fas olur özellikle. Uzak pazarlarda bir hedefimiz yok çünkü o anlattığım mutfak kültüründen dolayı, Çin, Vietnam, Tayland gibi ülkelerde bir hedefimiz yok. Uzak pazarlarda en ana hedefimiz sadece Amerika Birleşik Devletleri. Amerika’da çok yakında operasyonlarımız başlayacak. Uzak pazarlardaki tek hedef ülkemiz de orası. Züccaciye kültürü Amerika’da da tabii çok yaygın. Türkiye’deki gibi yoğun mutfak eşyaları zincirleri var. Amerika tabii tüketim olarak çok büyük bir ülke” dedi.

‘Makinede yıkanan ilk yemek takımını ürettik’

Trendleri takip edip tüm kategorilerde tüketici ihtiyaçlarına öncelik vererek teknoloji ve fonksiyonelliği ön plana çıkaran ürünleriyle sektörde fark yarattıklarını vurgulayan Murat Aslan, “Bu trendi 2024’te de devam ettireceğiz. Satışlarımızı etkileyecek yeni ürünler de ortaya çıkaracağız. Şimdilik açıklamayacağım fakat yeni bir ürün piyasaya süreceğiz. Geçen sene de Türkiye’de ilk, dünyada ikinci olan ‘Tılsım Yemek Takımı’nı müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu yemek takımının, yaldızlı olmasına rağmen bulaşık makinesinde ömür boyu yıkama garantisi var. Bu çok ilgiyle karşılandı” dedi.

‘Yatırım için görüştüğümüz markalar var’

Aslan, yeni marka satın alma konusunda da şunları söyledi: “Son 2 yıldır bu konuda radarlarımız çok açık çünkü Avrupa'da sadece fabrikalar değil, markalarda da çok fazla satılık olan taraf var. Tasarım tarafını iyi yönetebiliyorlar, Ar-Ge tarafını yönetebiliyorlar ama Avrupa'daki birçok marka finansal sebeplerden dolayı çıkmazda. Şu an 2-3 tane yatırım firmasıyla görüşüyoruz. Markaları alma konusu planlarımız da var. Bizim hep açık olduğumuz bir konu. Bu markalar hep bizim sektörümüzle alakalı. Mottomuz çerçevesinde, ailelerin keyifli anlarında onlarla birlikte olmamıza hizmet edecek markaları bünyemize katmak için görüşmelerimiz devam ediyor.

‘Ek vergi kaldırılmalı’

EV ve mutfak eşyaları sektörünün üretiminde kullanılan ithal hammaddeye uygulanan yüzde 12’lik ek vergiye de değinen Aslan, “Ek verginin kesinlikle kaldırılması lazım. Örneğin paslanmaz çelik gibi Türkiye’de üretilmeyen ürünlere de ek gümrük vergisi var. Bu enflasyonu körükleyen bir durum. Ayrıca Bakanlığımızın üreticiye yapacağı Ar-Ge yatırım desteği önemli.”

Recep Bozdağ - İstanbul