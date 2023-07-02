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2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Taksiciler en çok bu konularda şikayet edildi

02 Temmuz 2023, Pazar 21:34
İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin "kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah" gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı.

İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.

TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.

Bu yılın ilk altı ayında 33 bin 878 şikayet var

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

Bu yıla ait şikayet rakamları şu şekilde:

2023 YILI

BAŞVURU SAYISI

OCAK 4.876

ŞUBAT 3.591

MART 5.002

NİSAN 6.310

MAYIS 7.066

HAZİRAN 7.033

TOPLAM 33.878

***

2023'e ait şikayet konuları şöyle:

ŞİKAYET KONUSU BAŞVURU SAYISI

Yol ve yolcu seçme 18.079

Trafik kural ihlali 3.644

Fazla ücret alınması 3.026

Yolcuya kaba davranılması 3.415

Yolcuyu uzak yoldan götürmek 1.386

Kısa mesafe diye yolcu almama 1.290

Taksimetre açılmaması 712

Darp ve taciz 652

Taksicilerin dolmuşçuluk yapması 385

Araç içinde sigara içilmesi 293

Dolandırıcılık 283

Şoförün yolculuğu iptal etmesi 246

Yolcunun yolculuğu iptal etmesi 107

Araç içi temizlik 92

Teşekkür 68

Montaj işlemleri 42

Köprü geçiş ücreti talep edilmesi 36

Araç gelmemesi 29

İtaksi sistemine itiraz 29

İtaksi cihazı 24

Bagaj parası alınması 11

Klima açılmaması 8

Mobil uygulama 6

Panik butonu 4

Talep 3

TYM aktarım 2

Şoför hak edişleri 2

Abonelik işlemleri 2

GPS 1

Kredi kartı ödeme 1

TOPLAM 33.878

***

2022 yılında en fazla şikayet aralıkta

TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.

TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.

***

2022'ye ait şikayet rakamları şunlar:

2022 YILI BAŞVURU SAYISI

OCAK 4.429

ŞUBAT 4.857

MART 8.421

NİSAN 5.131

MAYIS 5.863

HAZİRAN 5.945

TEMMUZ 6.359

AĞUSTOS 8.403

EYLÜL 7.754

EKİM 6.678

KASIM 6.996

ARALIK 9.452

TOPLAM 80.288

***

2022'nin şikayet konuları şöyle:

ŞİKAYET KONUSU BAŞVURU SAYISI

Yol ve yolcu seçme 47.757

Fazla ücret alınması 6.949

Trafik kuralı ihlali 6.671

Yolcuya kaba davranılması 7.804

Yolcuyu uzak yoldan götürmek 3.440

Taksimetre açılmaması 2.301

Darp ve taciz 1.236

Araç içinde sigara içilmesi 462

Dolandırıcılık 698

Taksilerin dolmuşçuluk yapması 876

Teşekkür edilmemesi 186

Kredi kartı ödeme 17

Köprü geçiş ücreti alınması 172

Araç gelmemesi 153

Araç içi temizlik 187

Klima açılmaması 40

Bagaj parası alınması 63

Diğer 1.276

TOPLAM 80.288

AA

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