Taksiciler en çok bu konularda şikayet edildi

İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin "kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah" gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı.
İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.
TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.
Bu yılın ilk altı ayında 33 bin 878 şikayet var
Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.
Bu yıla ait şikayet rakamları şu şekilde:
2023 YILI
BAŞVURU SAYISI
OCAK 4.876
ŞUBAT 3.591
MART 5.002
NİSAN 6.310
MAYIS 7.066
HAZİRAN 7.033
TOPLAM 33.878
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2023'e ait şikayet konuları şöyle:
ŞİKAYET KONUSU BAŞVURU SAYISI
Yol ve yolcu seçme 18.079
Trafik kural ihlali 3.644
Fazla ücret alınması 3.026
Yolcuya kaba davranılması 3.415
Yolcuyu uzak yoldan götürmek 1.386
Kısa mesafe diye yolcu almama 1.290
Taksimetre açılmaması 712
Darp ve taciz 652
Taksicilerin dolmuşçuluk yapması 385
Araç içinde sigara içilmesi 293
Dolandırıcılık 283
Şoförün yolculuğu iptal etmesi 246
Yolcunun yolculuğu iptal etmesi 107
Araç içi temizlik 92
Teşekkür 68
Montaj işlemleri 42
Köprü geçiş ücreti talep edilmesi 36
Araç gelmemesi 29
İtaksi sistemine itiraz 29
İtaksi cihazı 24
Bagaj parası alınması 11
Klima açılmaması 8
Mobil uygulama 6
Panik butonu 4
Talep 3
TYM aktarım 2
Şoför hak edişleri 2
Abonelik işlemleri 2
GPS 1
Kredi kartı ödeme 1
TOPLAM 33.878
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2022 yılında en fazla şikayet aralıkta
TUDES verilerine göre 2022'de, taksilere ilişkin 80 bin 288 şikayet yapıldı. En çok şikayet 9 bin 452 başvuru ile aralıkta gerçekleşirken en az şikayetin yapıldığı ay ise 4 bin 29 başvuru ile ocak oldu. Geçen yıl en çok şikayet edilen konu da 47 bin 757 başvuru ile "yol ve yolcu seçme" oldu.
TUDES'in Saha Denetim ekipleri tarafından da 2022'de taksicilere çoğunluğu "yanlış park"tan 7 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza kesildi.
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2022'ye ait şikayet rakamları şunlar:
2022 YILI BAŞVURU SAYISI
OCAK 4.429
ŞUBAT 4.857
MART 8.421
NİSAN 5.131
MAYIS 5.863
HAZİRAN 5.945
TEMMUZ 6.359
AĞUSTOS 8.403
EYLÜL 7.754
EKİM 6.678
KASIM 6.996
ARALIK 9.452
TOPLAM 80.288
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2022'nin şikayet konuları şöyle:
ŞİKAYET KONUSU BAŞVURU SAYISI
Yol ve yolcu seçme 47.757
Fazla ücret alınması 6.949
Trafik kuralı ihlali 6.671
Yolcuya kaba davranılması 7.804
Yolcuyu uzak yoldan götürmek 3.440
Taksimetre açılmaması 2.301
Darp ve taciz 1.236
Araç içinde sigara içilmesi 462
Dolandırıcılık 698
Taksilerin dolmuşçuluk yapması 876
Teşekkür edilmemesi 186
Kredi kartı ödeme 17
Köprü geçiş ücreti alınması 172
Araç gelmemesi 153
Araç içi temizlik 187
Klima açılmaması 40
Bagaj parası alınması 63
Diğer 1.276
TOPLAM 80.288
AA