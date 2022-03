Ucuz et kuyruğu

ANKARA’DA VATANDAŞLAR BİR KİLO UCUZ ET İÇİN, SOĞUK HAVADA KUYRUĞA GİRDİ: “BİR KİLO ET İLE 15 GÜN İDARE ETMEYE ÇALIŞIYORUZ.”

Ankara’da vatandaşlar bir kilo ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerde, soğuk havada Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa girdi. Bir vatandaş, “Vatandaş kasaba gidip et almaktansa buraya gelip eziyetini çekiyor. Vatandaşın günahı ne? Burası ucuz diye geldik ama 1,5 saat sıra bekledik. Kişi başı bir kilo kıyma verdiler başka vermediler” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Bir saat bekle bir kilo et alacaksın. Ne kıymeti var ki? Kasaba gitsen 100’ün üzerinde, mecburen insanlar almaya geliyor. Bir kilo etle 15 gün idare etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Market ve kasaplarda kırımızı etin kilosunun 120 liraya kadar çıkması tüketicileri ucuz ete yöneltti. Ramazan öncesi et almak isteyen vatandaşlar kilosu 56 liraya satılan Et ve Süt Kurumu’na yöneldi.

ET VE SÜT KURUMU’NDA 56 LİRA

Et fiyatların artınca vatandaşlar, Ankara’da Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğü önünde bir kilo ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi. Ucuz et kuyruğunda konuşan vatandaşlar şunları söyledi: Tavuk, but, kıyma aldım. Bir kilo veriyorlar. Kilosu 56 lira. Şunların eziyetine bakın. Şunları çek. Bu devletin başındaki adamlar, bunları görmüyor mu? Diyorlar ki yüzde 36 enflasyon düştü. Nereye düştü kardeşim? Sen gıdayı kattın mı enflasyona? Ben saat 10’da buradaydım. 10’dan beri bekliyorum. Ben emekli adamım pazartesi günü burada soğuğu yedim. Fenalaştım, yığıldım kaldım. Bu millet bu eziyeti çekmek mecburiyetinde mi?” Bir vatandaş ise, “Bir saat için bir kiloda 15-20 lira avantajım olacak bir saat onu bekliyoruz. Dolmuş olmuş 7 lira. Bir Kızılay’a gitsen gelsen 14 lira” diye konuştu.

Ankara - anka