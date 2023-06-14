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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katına çıktı

14 Haziran 2023, Çarşamba 01:31
Türkiye’de asgari ücret, toplam çalışanların yüzde 49’unu, özel sektörde çalışanların da yüzde 70’ini ilgilendiriyor.

Birleşik Kamu İş’in mayıs ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’na göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 810, yoksulluk sınırı ise 31 bin 152 lira seviyesinde bulunuyor. Türk-İş verilerine göre ise mayıs ayında açlık sınırı 10 bin 362 TL’ye yükselirken, yoksulluk sınırı 33 bin 752 liraya ulaştı. Böylece, açlık sınırı mevcut asgari ücretin en az bin 856 TL üzerine çıkarken yoksulluk sınırı asgari ücretin neredeyse dört katını buldu. Yoksulluk sınırı saptanırken ortalama dört kişilik bir ailenin standart bir yaşam sürebilmeleri için gerekli olan ihtiyaçlar belirlenerek hesaplama yapılıyor. Açlık sınırı için ise minimum kalori ve minimum maliyet hesaplanıyor. DW Türkçe’ye konuşan çalışma ekonomisi uzmanı Özgür Müftüoğlu’na göre asgari ücret belirlenirken yoksulluk sınırı ve ekonomik büyüme de dikkate alınmalı.

Haber Merkezi

 

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  • celil

    14.6.2023 09:46:16

    Hiç şikayet etmeyeceğiz ,Yemek porsiyonlarımızı en aza indireceğiz , çocuklarımıza et süt peynir almayacağız , ev sahibi olmayı aklımızın ucundan bile geçirmeyeceğiz.Asgari ücretle yarı aç yarı tok hayatımıza devam edeceğiz. Ama TOGG ile hava atacağız , SİHA ile gurur duyacağız , Almanya bizi kıskanıyor diye gururlanacağız... Heytttttt ver gazı

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