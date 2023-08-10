Zeytin yok, yağ fiyatı zirvede

Dünyada etkili olan iklim krizinin birçok ülkede üretimi neredeyse durma noktasına getirdiği zeytinde, rekolte kaybı beklentisi tarihi seviyede.

Türkiye’de zeytin üretiminin merkezlerinden olan Akhisar’da geçen yıl 400 bin ton olan rekoltenin, iklim şartlarına bağlı olarak 50 bin tona kadar düşmesi bekleniyor. Zeytinde ‘yok yılı’ sinyalleri, hasat öncesi zeytinyağı fiyatlarını da litre başına 250-300 liraya kadar tırmandırmış durumda. Zeytinyağı tüketiminin iç piyasada düşük kalmasından yakınan üreticilerse fiyatların halkı zeytinyağı tüketiminden daha da uzaklaştırmasından endişeli. Akhisar’da zeytin üreticiliği yapan Ömer Uslu, rekoltede bu seviyede düşüşe ilk kez şahit olduklarını söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da zeytin rekoltesinde olağanüstü bir durum yaşandığını söyledi. Akbuğa, “Geçen sene bizim 2022 mahsulü zeytin ürününde elde etmiş olduğumuz rekolte 400 bin ton civarındaydı. Bu sene beklentimiz 45-50 bin ton civarında. Gerçekten çok düşük bir rakam” diye konuştu.

Haber Merkezi