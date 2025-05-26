Türkiye’de evler küçülüyor

TÜİK verilerine göre, evler küçülürken, otel, işyeri, sanayi ve kamunun yaptığı binalarda da bir düşüş görülüyor. İstanbul’da ise 2018’den bu yana evlerin büyüklükleri değişiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre evler küçülüyor. Ticari amaçlı birçok binada da ruhsat izninin azaldığı dikkat çekti. Konut başına düşen kullanım alanında “Bir daireli ikamet amaçlı binalar” yani müstakil konutlar ile “İki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar” olan apartmanlarda evlerin küçüldüğü görülüyor. Özellikle müstakil evlerde pandemi sonrası alanların büyüdüğü görülmüştü. 2023 yılı ilk çeyrek verilerine göre, 236 metrekareye yakın olan müstakil evlerde kullanım alanı 2025 ilk çeyreğinde 200 metrekareye kadar geriledi. Apartman daireleri ise 2020’de 107 metrekare civarında olurken, en yüksek kullanım alanı 2021 III. Çeyreğinde 114 metrekare oldu. 2024 son çeyreğinde yaklaşık 96 metrekareye gerileyen kullanım alanı 2025 ilk çeyreğinde 97,45 metrekare oldu. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.