Bayraktar: Böyle afet görmedim

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tokat’ta dondan etkilenen meyve bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, şunları anlattı: “Çiftçilerimizle oda başkanlarımız ile bir araya geldik. Onları dinleme fırsatı bulduk. Bu tarihin en büyük afeti. Bunu burada ifade edelim. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum, bu yaşıma geldim böyle afet görmedim. Son 30 yılın ısı değerlerini yaşadık. Eksi 15 dereceyi gördük, eksi 20 dereceyi gördük. Tabiî 5-6-7 derecelerde birtakım tedbirler almak suretiyle ürünleri kurtarmak mümkün olabilir ama eksi 10 dereceden sonra artık ürünü kurtarmak mümkün değil. Ürünlerimizin tamamının zarar gördüğünü tespit etmiş durumdayız.” Bayraktar, don olayının 65 ilde etkili olduğunu aktardı. AA

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