Çiftçi: Devlet tefeci gibi

Bursa’nın Gürsu İlçesi’nde maydanoz üretimi yapan çiftçi Ertuğrul Erdem ekonomideki kötü gidişattan dert yandı.

Erden çiftçinin çok zor durumdan olduğu dile getirerek “Çiftçilik varsa bu toplum var. Şu an mevcut hükümet çiftçinin ‘ç’sinden bile bahsetmek istemiyor. Tek derdi şu an hükümetin, İmamoğlu olmuş durumda. Biz sırtımızı dayayabileceğimiz bir yer, bir liman arıyoruz. Arkamızda olan devlet kurumlarımız vardı, şu anda yasal tefeci durumundalar. Ziraat Bankası gitti şans oyunlarına kendini kaptırdı, Demirören’e para verdi ve onu geri alabildi mi onu da bilmiyoruz. Bizim hakkımızı Demirören’e verdi” dedi.

Maydanoz tarlasında çalışan 60 yaşındaki Emine Çelik, “Ne geçinmesi 15 binle, ağzımı açtırmayın. 15 binle emeklileri kandırıyorlar. 15 binle ile sen geçinebilir misin? Biz mecburuz, çalışmak zorundayız. Altı çocukla sırtlandım buraya geldim. 10 yıldır tarlalarda geziyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa - Anka