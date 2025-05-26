Esnaf bankadaki parasına erişemiyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik zorlanmanın olduğu bu dönemde esnaf ve sanatkârların dertlerine dikkat çekti.

Palandöken “Esnaf ve sanatkârlar için işlerin tam açılacağı ve paraya ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz. Ancak taşkın haciz uygulaması esnafı mağdur ediyor. Örneğin bir esnafın 10 bin lira borcu varsa, aslında ödemesi gereken miktarın çok üstünde bloke konuluyor, bu da adil değil. Haciz işlemi sadece borcun kendisi kadar olmalı, diğer varlıklarına dokunulmamalı. Esnaf, bankada parası olduğu halde borçlarını ödeyemiyor çünkü bütün mal varlığına el konuluyor ve bu adaletsizliğe sebep oluyor. Esnafın krediye ulaşmasını zorlaştıran engeller kaldırılmalı ve yapılandırmalar esnasında devlet, esnafın ve vatandaşların borçlarının önemli bir kısmını ödemelerine imkan tanımalı. Önerim, devletin esnafın SGK gibi kamu borçlarını taksitlendirerek sicil düzeltmesi yapmasıdır” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz