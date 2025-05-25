'Yok yılı olabilir'

Tarım Yazarı Gazi Kutlu, bu yıl üretim sezonunda yaşanan kuraklık, ziraî don ve dolu felaketlerinin etkisiyle meyve üretiminin yaklaşık 28,4 milyon tondan 21,4 milyon tona düşmesinin beklendiğine dikkati çekerek “Bu ciddî düşüş, tarımsal üretimdeki felaketin boyutunu açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Bayraktar: Böyle afet görmedim Birgün’deki habere göre ülke tarımsal hasılanın yaklaşık yüzde 20’sini meyvecilik sektörünün oluşturduğuna değinen Kutlu, 2024 yılında tarımsal hasılanın 74 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlattı. “Bunun yüzde 20’si yani yaklaşık 14,8 milyar dolarlık kısmı meyvecilikten geliyordu” diyen Kutlu, üretim düşüşüyle birlikte sadece meyve sektöründe yaklaşık dörtte birlik bir kayıp yaşanacağının altını çizdi. Kutlu, sektörün karşı karşıya olduğu zararın yaklaşık 144 milyar lirayı bulduğunu belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 295

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.