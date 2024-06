In collaboration with the Australia Nur Foundation and Yeni Asya Foundation, our volunteers oversee the sacrifice process on-site in our project for the sacrifice of animals in Africa and Asia.

They personally organize the distribution of the sacrificial meat to needy families. May Allah accept our deeds.

