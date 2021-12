We commemorate the 85rd anniversary of the passing of Mehmet Akif Ersoy, writer of our national anthem, and wish mercy upon him.

"We must get our inspiration directly from the Qur'an and draw out this century's understanding of Islam" Mehmet Akif Ersoy / Writer of Turkish National Anthem

