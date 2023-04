We congratulate your Laylatul Qadr

The Night of Glory is better than a thousand months. That night the angels and the holy spirit descend, by the permission of their Lord, for every decreed matter. It is all peace until the break of dawn (Surah Al-Qadr, 3-5)

