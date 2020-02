23 YIL SONRA GELDİĞİMİZ NOKTADA, 28 ŞUBAT’TAN DAHA İLERİ VE VAHİM BİR HUKUKSUZLUK TABLOSU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ. OHAL’İN HÂLÂ SÜREN SONUÇLARI, TEK ADAM REJİMİNDE İYİCE KATMERLENEREK YOĞUN HAK İHLÂLLERİNE VE MAĞDURİYETLERE YOL AÇMAYA DEVAM EDİYOR.

Geçmişin mağdurları

Bağımsız Milletvekili Yeneroğlu: “28 Şubat’ta dönemin mağdurlarıyla dayanışma gösterenler bugün geçmişin mağdurları tarafından hukuksuz muamelelere maruz kalıyor. 28 Şubat mütedeyyin kesimi kamusal alandan men etmişken bugün iktidarla aynı yerde durmayanlar dışlanıyor, düşman ve hain olmakla suçlanıyor.”

28 şubat form değiştirdi

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: “28 Şubat’ın bir ürünü olan AKP iktidarının Türkiye’yi getirdiği nokta maalesef 28 Şubat’ın form değiştirmiş halidir. Türkiye’de bugün gerçek demokrasi, bağımsız yargı, özgür basın var mı? Türkiye’nin demokrasisi de, ekonomisi de, adaleti de, medyası da 28 Şubat'ı hatırlatır hale geldi.”

***

28 Şubat’tan beter

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’nin bugün demokrasisi de, ekonomisi de, adaleti de, medyası da 28 Şubatı hatırlatır hale gelmiştir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat askerî müdahalesinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “28 Şubat’ta Türkiye’nin demokrasisi darbe aldı. Peki, bugün Türkiye’de gerçekten kâmil manada demokratik bir ortamdan bahsedebiliyor muyuz? 28 Şubat’ta adalet darbe aldı. Hukuk yerle bir edildi. Kararlar emir komuta zinciri altında verildi. Peki, bugün Türkiye’de bağımız bir yargıdan söz edebiliyor muyuz? Hâkimlerin kararlarını özgürce verebildiği bir Türkiye’den bahsedebiliyor muyuz? 28 Şubat basın özgürlüğüne darbe vurmuştu. Gazetecilerin, yazarların, aydınların birçoğu vesayet rejiminin borazanı olmuştu. 28 Şubat’ta Gazete patronları banka paylaşıyor, ihale peşinde koşuyordu. Peki, bugün özgür bir basından bahsedebiliyor muyuz? Artık ihale peşinde koşan gazete patronları kalmadı diyebiliyor muyuz? 28 Şubat’ta düşüncesinden dolayı gece yarısı insanların evleri basılıyor, sorgusuz sualsiz gözaltına alınıyordu? Şiir okudu diye belediye başkanları görevlerinden alınıyor hatta hapse atılıyordu. Peki, bugün durum farklı mı? 28 Şubat’ın bir ürünü olan AK Parti iktidarının Türkiye’yi getirdiği nokta maalesef 28 Şubat’ın form değiştirmiş halidir. Türkiye’nin bugün demokrasisi de, ekonomisi de, adaleti de, medyası da 28 Şubatı hatırlatır hale gelmiştir” dedi.

Aktörler değişti, zihniyet değişmedi

Eski AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubat uygulamalarının bugün de devam ettiğinin altını çizerek şunları söyledi: “28 Şubat sürecinin muktedirleri tarafından dayatılan makbul vatandaş modeli geçmişte toplum nazarında nasıl kabul görmediyse, bugün de kitlelere dayatılan tek doğru, tek tip ve tek renk olma anlayışı sürdürülebilir bir durum olmayacaktır. Gücün giderek artan bir biçimde tek merkezde toplandığı yönetim düzeniyle özgürlükçü demokrasi, toplumsal huzur ve tüm kesimlere yansıyacak bir ekonomik refahın yakalanması da mümkün değildir. Bu koşullarda, en başta 28 Şubat’ın hedef aldığı insanlar olarak üzerimize düşen görev, yaşanılan yıkıcı sürecin tekrar etmesini engellemektir. Aktörlerin değişmesine rağmen devlette hâkim zihin yapısının değişmemiş olması demokrasi, çoğulculuk ve herkes için insan hakları adına kat etmemiz gereken önemli bir yol olduğunu göstermektedir. 28 Şubat ruhu, ancak baskıcı yönetim ve tek tipçi toplum zihniyetini yaşam tarzı ve siyasi görüşü birbirinden farklı olan her kesimin vatandaşlık haklarından eşit olarak yararlandığı ve farklılıklarıyla var olabildiği bir Türkiye ile değiştirdiğimiz zaman sona erecektir.”

***

Mağduriyetler hâlâ giderilmedi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 28 Şubat Postmodern Darbesinin yıl dönümü vesilesiyle “28 Şubat Darbesinin Neden Olduğu İnsan Hakları İhlâlleri ve Devam Eden Mağduriyetler” konusunda basın toplantısı düzenledi.

TİHEK İkinci Başkanı ve 28 Şubat döneminin Başbakanlık Müşaviri Mesut Kınalı, 28 Şubat sürecinde görülen yargılamanın tarafsız olmadığı açık delillerle ortaya konulmasına rağmen bu sürecin mağdurlarından büyük bölümünün hala mağduriyetlerinin giderilmediğini söyleyerek, “28 Şubat sürecinde maddi ve manevî kayba uğrayan bütün kesimlerin mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Bunun için gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak en azından baskı altında taraflı yargı tarafından yargılananlar için yeniden yargılama yolu açılmalıdır. Sosyal hukuk devletinin gereği de budur. Zira her sene 28 Şubat’ın yıl dönümünde hamasi nutuklar atarak darbecileri lanetlemenin mağdurlar için bir yararı bulunmamaktadır. TİHAK olarak 28 Şubat postmodern darbesinin neden olduğu insan hakları ihlâlleri ve halen devam eden mağduriyetlerin bir an önce giderilmesinin de bir insan hakkı talebi olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

MEHMET KARA - ANKARA

mkara@yeniasya.com.tr