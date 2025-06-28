Elazığ'da Bediüzzaman Paneli düzenlendi

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'yi vefatının 65. yılı münasebetiyle düzenlenen anma etkinlikleri Elazığ'da gerçekleştirilen panelle devam etti.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Risale-i Nur'da her soruya cevap var

Yeni Asya Gazetesi Elazığ Temsilciliğinin organizasyonuyla bugün (28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 13.30'da) Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda başladı.

Yeni Asya A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in açılış konuşmasıyla başlayacak olan panel programı, Dr. Ömer Ergün'ün moderatörlüğünde; Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi'nin ''İşârâtü'l-İ'câz Tefsirinde Usul ve Edebi Sanatlar'', Eğitimci -Yazar Ahmet Dursun'un ''Asr-ı Saadet Müslümanı Bediüzzaman'' ve Tarihçi-Yazar Latif Salihoğlu'nun ''Tarih İçinde Bediüzzaman'ın Yeri ve Önemi'' başlıklarıyla ilgili yapacakları konuşmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatının; İman ve Kur'an davasına hizmet serencamında istihdam edildiği vazifeler ve Müellifi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin güzide hayat safhalarında bire bir uygulamaya muvaffak olduğu ''Doğru İslamiyet ve İslamiyete layık doğruluk'' kudsi prensiplerini ve 'Asr-ı Saadet'in eşsiz nurani tablolarının bu ölçülerle asrımız insanına ulaştırılmasına vesile olmak maksadıyla hayatını ortaya koyduğu ulvi hizmet yolculuğu, hatıraları ve mesajları, alanında uzaman konuşmacılar tarafından ele alındı.

Bu vesileyle 65. vefat yıl dönümünde Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi bir kez daha rahmet ve dualarla yad ediyoruz.