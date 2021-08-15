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15 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

6 yılda 26 yeni cezaevi açıldı

15 Ağustos 2021, Pazar
2006 yılından 2021 yılına kadar geçen 16 yıllık dönemde Türkiye’de 227 adet yeni ceza infaz kurumu açıldı. Ayrıca mevcut 37 ceza infaz kurumuna ek bina yapılarak toplam 196 bin 682 kişilik kapasite artışına gidildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Temmuz 2021 sonu itibariyle Türkiye’de; 259 kapalı, 82 açık, 10 kadın kapalı, 6 kadın açık, 7 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 368 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi… Son 16 yılda 283 ilçe cezaevini kapatılırken, 2016 yılından bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin yapımına hız verildi. 2006-2021 yılları arasında 227 yeni cezaevi açılırken bunların 126’sı 2016 yılından sonra inşa edildi. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümlü ve tutuklu sayısında yaşanan artış sebebiyle hız verilen cezaevi inşaatlarına son 6 yılda 20 milyar liradan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor. Sözcü’nün haberine göre; Türkiye’deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 251 bin 88 kişi, ama Temmuz 2021 sonu itibariyle cezaevlerinde 287 bin 716 kişi bulunuyor. Cezaevi nüfusunun yarıya yakın kısmı ilköğretim mezunlarından oluşuyor. Yüksek okul ve fakülte mezunu 27 bin, yüksek lisans yapan 2 bin 230, doktora yapan 473 kişi cezaevinde bulunuyor.

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