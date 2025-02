7 milyon konut depremde yıkılabilir

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, “Ülke genelinde 7 milyon civarında konutun muhtemel bir depremde yıkılması söz konusu” dedi.

Marmara'yı depreme hazırlamalıyız

Depreme karşı ortak tedbir çağrısı

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Orkun Kılıç, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde 7 milyon civarında konutun muhtemel bir depremde yıkılması söz konusuyken, bu hızda ilerlerse, tüm riskli yapılarımızın dönüşümü, ancak yüz yıl sonra tamamlanmış olacak” dedi.

Orkun Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Deprem istatistiklerine göre ortalama her altı yılda bir büyüklüğü 7 veya üzeri, her yıl iki adet 6 veya üzeri bir deprem meydana gelmekte ve ne yazık ki bu depremler önemli can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Türkiye’de her yıl ortalama 25 bin civarında deprem olduğu bilinmektedir. Bu veriler, ülkemizin depremselliğinin açık bir göstergesidir. Asıl şaşırtıcı olan, deprem olaylarına aşina olmamıza karşın depreme yönelik hazırlıklarımızın bu kadar geri kalmasıdır.

“Ülke genelinde 7 milyon”

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 2024 yılı Eylül başı itibarıyla Türkiye’de toplam konut sayısı 42,2 milyondur. TBMM’de Kahramanmaraş depremlerinden sonra kurulan araştırma komisyonunun Mayıs 2023 tarihli raporuna göre, 6-7 milyon konutun en kısa sürede dönüştürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. 6306 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012 yılından 5 Nisan 2023 tarihine kadar, ülke genelinde 781 bin 333 konuta riskli yapı tespiti yapılmış, 711 bin 545 konutun ise yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yani 11 yılda, riskli görülen 6-7 milyon yapının yalnızca yaklaşık yüzde 10’u kadar dönüşüme girmiştir. Ülke genelinde 7 milyon civarında konutun muhtemel bir depremde yıkılması söz konusuyken, bu hızda ilerlerse, tüm riskli yapılarımızın dönüşümü, ancak yüz yıl sonra tamamlanmış olacaktır, tabiî yapı stokumuza yeni riskli yapılar eklenmezse.

“Son 20 yılda 6 imar affı çıkarıldı”

“Son 20 yılda 6 imar affı yasası çıkararak mevzuata aykırı eklentiler veya değişiklikleri gerekli tedbirler almadan kâğıt üstünde yasal hale getiren, yasalara aykırı olarak üretilen ve mühendislik hizmeti almayan yapıları ‘imar aflarıyla’ bağışlayarak kaçak yapıların/yapılaşmanın yasallaşmasını sağlayan siyasî iradenin sorumluluğu görmezden gelinmektedir.”

Eskişehir - anka