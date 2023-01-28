Açık Toplum Vakıfları: 2018’e kadar Erdoğan’la aramız iyiydi

Türkiye’deki faaliyetlerini 2018 yılında durduran, Macar asıllı Amerikalı iş insanı George Soros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations’ın (Açık Toplum Vakıfları), 2013’teki Gezi Parkı eylemlerini desteklediği iddiasını reddetti ve Türk yetkililerle temaslarının 2018’e kadar sürdüğünü açıkladı.

Merkezi ABD’de bulunan kuruluşun sözcüsü, Gezi eylemlerine hem finansal destek verdikleri hem de müdahil oldukları yönündeki iddiaların yalan olduğunu söyledi. 2000’lerin başında AKP ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten sözcü, bunun bozulmasının kendileriyle ilgili olmadığını savundu. Kuruluş sözcüsü, kendilerinin yıllarca Türkiye’de yasalarla uyumlu bir şekilde çalışıp denetlendiklerini, çeşitli bakanlıklar ve resmi kurumlarla ortak projeler yaptıklarını, George Soros ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çeşitli zamanlarda görüştüklerini, 2018’e kadar da kurum temsilcileri ile Türk yetkililerin temaslarının sürdüğünü belirtti. BBC Türkçe’nin haberine göre sözcü, “Geçmişte çalıştığınız resmi kurum ve bakanlıklardan örnek verir misiniz?” sorusuna, “Geçmişte; Başbakanlık, Avrupa Birliği Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile çalıştık” diye cevap verdi. Haber Merkezi

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