ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Yargı reformuna ihtiyaç var

06 Eylül 2025, Cumartesi 01:51
İzmir Barosuna üye avukatlar, “Ülkenin büyük bir yargı/yargılama reformuna ihtiyacı vardır. Bu reform bir an önce hayata geçirilmeli” açıklaması yaptı.

İzmir Barosuna üye avukatlar, uzun süren yargılamalar sebebiyle adaletin gecikmesine dikkat çekmek için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde açıklama yaptı. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in 2025-2026 Adlî Yılı açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunularak şunları kaydetti: “Türkiye’deki yargılamaların çok uzun sürmesi olgusunun bir adli yıl açılışında gündeme gelmesi önemli ancak eksiktir. Bu eksiklik şu anda tam da burada, eylem alanı olan adliye binasında kendisini somut olarak göstermektedir. Şu anda yargılamanın uzun sürmesi, mahkemelerin iş yükünün çok ağır olması, hakim-savcıların çalışma koşullarının gün geçtikçe daha da zorlaşması, geç gelen adaletin artık adalet olmaması ve haliyle avukatlık mesleğine de zarar vermesi gibi hususları eleştirmek ve çözüm bulmak adına yaptığımız bu eyleme katılan hakim-savcı sayısının düşüklüğü, tam da bu eksikliğe işaret etmektedir.”

Adalet gecikmeden tesis edilmeli

“Adalet gecikmeden tesis edilmelidir” diyen Yılmaz, “Adalet tesis etmekle görevli olan tüm yargı mensupları bu hızı sağlayabilecek şartlara sahip olmak zorundadır. Adaletin hızlı ve doğru tesisi tüm ülkeye karşı en büyük borçlardan birisidir. Gecikmeyen bir yargı sistemi, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, kanuna, vicdana ve hakkaniyete uygun karar veren bir hâkim-savcının sürülmeyeceğinden emin şekilde çalışması kadar önemli bir husustur. Yurttaşların gecikmeyen ve gerçekten adaletli kararlara ulaşabilmesi, ülkede gerçek adaletin tesis etmesi için gereken tüm çalışmaların yargının kurucu unsuru olan kesimlerle birlikte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ülkenin büyük bir yargı/yargılama reformuna ihtiyacı vardır. Bu reform bir an önce hayata geçirilmeli, hâkim-savcı-avukatlar ve en nihayetinde halk; yargılamanın gecikmesinden doğan olumsuzluklardan kurtarılmalı, adalet; zamana yenilmemelidir” ifadelerini kullandı.

İzmir - Anka

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

