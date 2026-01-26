Erken seçime var mısın?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova Cumhuriyet Meydanı’ndaki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingindeki konuşmasında, İstanbul’un yönetimine değindi.

Özel şunları söyledi: “Buradan Tayyip Bey’e bir kez daha soruyorum. İstanbul kötü yönetiliyorsa çok istiyorsun İstanbul’u çık meydana CHP ve AKP bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirip İstanbul seçimlerini yenileyelim. Benim adayım belli. İstediğin adayı çıkar. Bir tek şartım var. İstanbullular kararı versin. Eğer İstanbullular ‘Tayyip Bey’in atadığı’ derse senin dediğin olsun. Genel başkanlığı da bırakacağım. Karşımıza çık. İstanbul’a sandığı koyalım. İstanbullu bir kez daha, beşinci kez daha ‘Ekrem’ derse, seni yenerse sen tutuksuz yargılamaya var mısın, Türkiye’yi erken seçime götürmeye var mısın? Hodri meydan. Tayyip Bey net soruyorum. İstanbullunun önüne sandığı koyalım. Seçimi yenileyelim. Ben kaybedersem siyaseti bırakacağım. Sen kaybedersen erken seçim sandığına var mısın, yok musun? Hodri meydan.”