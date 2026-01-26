"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

YPG ile olan ateşkes 15 gün uzatıldı

26 Ocak 2026, Pazartesi 19:53
Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile varılan yeni ateşkes sürecine ilişkin bilgi verdi. Terör örgütü YPG ile ateşkes süresini uzatmanın sebebine değinilen açıklamada, ABD’nin YPG kontrolündeki hapishanelerden IŞİD’li tutukluları Irak’a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığı ifade edildi. 

Siviller için insanî koridor 

Suriye ordusu, terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Haseke vilayetinde bulunan siviller için insanî koridor açılacağını ve operasyonel seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü’nün açıklamasında, ordunun tüm Suriye toplumunu koruyan kalkan olacağı, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliğini koruyacak ve tüm sınır ötesi terörist projelere karşı duracağı kaydedildi. Öte yandan Suriye hükümeti, terör örgütü YPG işgalindeki Aynularab’a 24 araçtan oluşan insanî yardım malzemesi gönderdi.

AA

