ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Seçmen erken seçim istiyor

25 Ocak 2026, Pazar 15:39
SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, erken seçim talebinin yüzde 60 bandını aşarak son 30 yılın zirvesine çıktığını açıkladı.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin güncel siyasî atmosferini yansıtan son anket verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ekonomik şartların seçmen eğilimleri üzerindeki etkisine vurgu yapan Bayrakçı, erken seçim talebinin tarihî bir noktaya ulaştığını bildirdi. Anket sonuçlarına göre, toplumun yüzde 60’tan fazlasının erken seçimden yana olduğunu ifade eden Bayrakçı, bu verinin son 20-30 yılın en yüksek seviyesi olduğuna dikkat çekti. Bayrakçı ayrıca, “Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum yüzde 50’yi geçtiği çok nadir gördüm” diyerek mevcut tablonun iktidar açısından ciddi bir sinyal taşıdığını belirtti.

Kararsızlar iktidarın geleceğini belirleyecek

Araştırmanın detaylarında yer alan gelir gruplarına yönelik verilerde, asgari ücretlilerin yüzde 87’sinin mevcut geliri yetersiz bulduğu görüldü. Benzer bir memnuniyetsizlik oranının en düşük emekli maaşı alan kesimde de hakim olduğu kaydedildi. Siyasî partilerin güncel oy dağılımını da değerlendiren Hakan Bayrakçı, henüz kararını vermemiş olan yüzde 20’lik bir “gri alan” seçmen kitlesine işaret etti. Bayrakçı, olası bir seçimde iktidarın geleceğini bu kararsız grubun tercihlerinin tayin edeceğini belirtti.

Ekonomi seçmeni hırpalıyor

Seçmenlerin karar alma sürecindeki en belirleyici etkenin ekonomi olduğunu dile getiren Bayrakçı, resmî enflasyon verileri ile halkın hissettiği hayat pahalılığı arasındaki farka değindi. Bayrakçı, “Enflasyon rakamı kaç olursa olsun, vatandaş geçen yıl aldığı ürünle bu yıl aldığı ürün arasındaki farkı biliyor. Bu durum seçmeni ciddi biçimde hırpalıyor” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

