Türkiye cezaevlerinde aşırı doluluk alarmı

İnsan hakları savunucuları, Türkiye’deki cezaevlerinde şartlarının aşırı doluluk sebebiyle kötüleştiğine dikkat çekiyor.

Kimi mahkumların yerde yatmak zorunda kaldığı, sağlık hizmetlerine erişimin güçleştiği belirtiliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, İstanbul merkezli insan hakları örgütü Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST) bazı mahkumların yatakları paylaşmak durumunda kaldığına, kimilerinin yerde uyuduğuna ve tuvalet, duş ve hijyen malzemelerine yeterli erişimlerinin bulunmadığına dikkat çekti. Avrupa Konseyi verilerine göre de 2024’te 100 bin kişide 356 tutukluyla Türkiye, üye ülkeler arasında en fazla mahkuma sahip ülkelerden biri oldu. Almanya’da bu oran 100 binde 71. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2026’nın başı itibarıyla Türkiye’deki cezaevlerinde 402 binden fazla mahkum bulunuyor. Bakanlığın verdiği bilgiler, ülke çapındaki 403 cezaevinin kapasitesinin ise toplamda yaklaşık 305 bin olduğunu ortaya koyuyor. Haber Merkezi

