Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal

AYM, Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerini iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak ayında ‘torba yasa’yla getirilen kanun hükümlerini iptal etti. Maddenin yanı sıra ‘köşk alanının’ gösterildiği kroki de iptal edildi. Köşk’ün inşasına, Bitlis’in Ahlat ilçesi, Kale Mahallesi, Kaleiçi Mevkinde toplam 32 dönümlük arazi üzerinde başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos 2018’de Muş’un Malazgirt ilçesinde düzenlenen “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”nda yaptığı konuşmada projeyi duyurmuştu. BBC Türkçe’nin haberine göre, Erdoğan, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri millî park ilân ettik.” demişti. İnşaatın Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2019’da tamamlanması planlanıyordu.

Keyfîliğe sessiz kalınmaması önemli



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik düzenlemelerin, bazı alanlarda uygulanmamasını öngören kanun hükümlerinin iptaline ilişkini, “İktidarını keyfiyetle sürdürmeye çalışan bu anlayışın, hukuku hiçe sayan, keyfilik ve muafiyet beklentisiyle ülkeyi yönetme hevesine, Anayasa Mahkemesi’nin bu üye yapısıyla bile sessiz kalmaması önemlidir” değerlendirmesini yaptı. Özel, yaptığı yazılı açıklamada, AKP’nin yaptığı düzenlemede Ahlat’ta bin 71 metrekare oturum alanı olacak 10 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi düşünülen bina ile kanunda belirtilen diğer alanların, neden sınırlayıcı hükümlerden muaf tutulmasına ilişkin kamu yararı gerekçesi ortaya koymadığını vurgulayarak, bu alanların hangi gerekçelerle istisna tutulacağını ifade etmediğini savundu.