Mücahit Birinci için soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, “İBB davası borsası” iddiaları kapsamında adı geçen eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdi.

Özel’den Mücahit Birinci iddiası - Soruşturma başlatıldı

Soruşturmanın merkezinde, halen cezaevinde bulunan iş insanı Murat Kapki’nin ifadeleri yer alıyor. Daha önce üç kez “etkin pişmanlık” kapsamında ifade veren Kapki, Birinci’nin kendisini cezaevinde ziyaret ederek “itirafçı olması” yönünde baskı yaptığını öne sürdü. Kapki, Birinci’nin bu süreç karşılığında 2 milyon dolar talep ettiğini iddia etti.

***

Kapki: Birinci 2 milyon dolar istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarının odağı olan tutuklu iş insanı Murat Kapki’nin, söz konusu iddialara ilişkin cezaevinde verdiği ifadede, “‘Şikâyetimdir’ başlıklı el yazılı dilekçe, tarafımdan yazılmış olup bana aittir" dedi. Mücahit Birinci’den şikâyetçi olduğunu bildirdi. Kapki, “Tüm bu işlerin karşılığı olarak benden 2 milyon ABD doları para alacağını söyledi” dedi.

Haber Merkezi