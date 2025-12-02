AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adana’da yaptığı ziyaretlerde hem çiftçilerin hem de emeklilerin yaşadığı ağır ekonomik şartlara dikkat çekerek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun “Biz enflasyonun sebebi değiliz. Ucuz mazotu, gübre desteğini, uygun krediyi verin; Türk çiftçisi nasıl daha ucuza üretiyor görün” sözlerini aktaran Uysal, AKP’nin yıllardır tarım politikalarıyla üreticiyi desteklemek yerine köylüyü toprağından koparan bir düzen kurduğunu söyledi. “AKP iktidarı Türk çiftçisine ‘üretme, ekme, biçme’ diyor” ifadesini kullanan Uysal, mazotun 2002’de 1,15 TL olduğunu, gübre ve yem fiyatlarının son 20 yılda katlanarak arttığını, sulama ve enerji giderlerinin tarımsal maliyetlerin yüzde 40’ına kadar yükseldiğini hatırlatarak “Türk çiftçisinin sırtındaki en büyük kambur AKP iktidarıdır” dedi.

Emekliyi sefalete mahkûm ettiler

Uysal, Türkiye Emekliler Derneği Çukurova Şubesi ziyaretinde ise emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirterek hükümetin “emekliyi enflasyona ezdirmeme” vaadinin gerçeği yansıtmadığını, en düşük emekli maaşının sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Emeklilerin tatil bir yana, sağlık, barınma ve beslenme gibi en temel haklarına erişmekte zorlandığını söyleyen Uysal, “AKP iktidarı emekliyi bile isteye sefalete mahkûm etti; bu bir başarısızlık değil, kayıtsızlıktır” değerlendirmesinde bulundu.

