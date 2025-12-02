"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

02 Aralık 2025, Salı 17:14
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Adana’da yaptığı ziyaretlerde hem çiftçilerin hem de emeklilerin yaşadığı ağır ekonomik şartlara dikkat çekerek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru’nun “Biz enflasyonun sebebi değiliz. Ucuz mazotu, gübre desteğini, uygun krediyi verin; Türk çiftçisi nasıl daha ucuza üretiyor görün” sözlerini aktaran Uysal, AKP’nin yıllardır tarım politikalarıyla üreticiyi desteklemek yerine köylüyü toprağından koparan bir düzen kurduğunu söyledi. “AKP iktidarı Türk çiftçisine ‘üretme, ekme, biçme’ diyor” ifadesini kullanan Uysal, mazotun 2002’de 1,15 TL olduğunu, gübre ve yem fiyatlarının son 20 yılda katlanarak arttığını, sulama ve enerji giderlerinin tarımsal maliyetlerin yüzde 40’ına kadar yükseldiğini hatırlatarak “Türk çiftçisinin sırtındaki en büyük kambur AKP iktidarıdır” dedi. 

Emekliyi sefalete mahkûm ettiler

Uysal, Türkiye Emekliler Derneği Çukurova Şubesi ziyaretinde ise emeklilerin açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirterek hükümetin “emekliyi enflasyona ezdirmeme” vaadinin gerçeği yansıtmadığını, en düşük emekli maaşının sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Emeklilerin tatil bir yana, sağlık, barınma ve beslenme gibi en temel haklarına erişmekte zorlandığını söyleyen Uysal, “AKP iktidarı emekliyi bile isteye sefalete mahkûm etti; bu bir başarısızlık değil, kayıtsızlıktır” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

    “Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

    İflaslar çığ gibi büyüyor

    O fabrikanın sahibi de öldü

    Gıdasız kalma riski kapımızda

    PKK’dan Öcalan şartı

    Büyükelçi mi, barış elçisi mi?

    Gazze’ye yakıt engeli

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    Güneydoğu Asya'da bilanço ağır: 1200 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp!

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

    'Trump, Maduro'ya ''Hemen istifa ederek ülkeyi terk et'' dedi' iddiası

    Bediüzzaman hürriyet ve adalet kahramanıdır

    Tahran'da yine hava kirliliği tatili

    Derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı - Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı

    AKP’li eski vekiller birbirine düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bediüzzaman hürriyet ve adalet kahramanıdır
    Genel

    Tahran'da yine hava kirliliği tatili
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Trump, Maduro'ya ''Hemen istifa ederek ülkeyi terk et'' dedi' iddiası
    Genel

    PKK’dan Öcalan şartı
    Genel

    O fabrikanın sahibi de öldü
    Genel

    Rusya: Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdik
    Genel

    Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
    Genel

    'MIDVOLGA-2 tankeri, kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.