Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İblis “Rabbim!” dedi, “Madem ki beni rahmetinden uzaklaştırdın, ben de yeryüzünde kötülükleri onlara hoş gösterip hepsini azdıracağım; ancak ihlâsa erdirdiğin kulların müstesnâ.” Hicr Suresi: 39-40 HADİS: Bana salâvat getirin. Dua için son derece gayret gösterin... Camiü’s-Sağir, No: 2490

