ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem - Sındırgı'da bir bina yıkıldı

10 Ağustos 2025, Pazar 20:08
AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerde ve İstanbul'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İzmir ve Aydın valilerinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Vali Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremin İzmir'de de hissedildiğini belirten Elban, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canpolat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin Aydın'da da etkili hissedildiğini bildirdi.

Canpolat, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Alan ve saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

AA

