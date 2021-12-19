Aselsan Qatar tartışması

Aselsan, “aselsan QATAR” markasını tescil ettirdi. CHP’li Mahmut Tanal, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Aselsan’ın marka başvuru ve tescili hakkında bilgi talep etti.

Türk savunma sanayi şirketi Aselsan, Katar’a açıldı. Merkezi Ankara’da olan Aselsan, Türk Marka ve Patent Kurumu’na başvurarak, “aselsan QATAR” markasını tescil ettirdi. Söz konusu markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu’nun resmî Marka İlân Bülteni’nde yayınlandı. Tanal’ın önergesinde, “Aselsan’ın Katar Devleti’nde faaliyet gösterebilmek amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil ettirdiği iddialarının doğru olup olmadığını” sordu. Tanal, ayrıca, “Aselsan’ın Katar Devleti’nde faaliyet göstermeyi planladığı şirkete savunma sanayisine ait ürünlerin ihracatının yapılması, AR-GE çalışmalarının yapılması ve ürünlerin üretilmesine izin verilmesi savunma sanayimizin gizliliğinin tehlikeye atılması anlamına gelmiyor mu? Gizlilik ve ticarî sırlarımızın güvenliğinin sağlanması için Bakanlığınızca bir önlem alınmış mıdır? Şayet alınmışsa nasıl bir önlem alınmıştır?” sorularına cevap istedi. Haber Merkezi

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