Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışı başladı

Azerbaycan gazının Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden Kilis'ten geçirilerek Suriye'ye verilmesiyle, Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı açılış törenindeki konuşmasına, projede yer alan Suriye, Azerbaycan ve Katar'a teşekkür ederek başladı. Yıllardır büyük acılar çekmiş Suriye ile bağların daha da güçlendirildiğini belirten Bayraktar, "Bugün ensar şehrimiz Kilis'te tarihî ana şahitlik ediyoruz. Türkiye-Suriye dostluğunun enerji alanındaki nişanesi olan Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu doğal gaz boru hattının ülkelerimize ve halklarımıza bereket ve refah, bölgemize de huzur getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu. AA

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