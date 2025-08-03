Ofis ve dükkan kiraları cep yakıyor

İstanbul’da ofis ve perakende kiraları tarihî seviyelere ulaştı. Ofislerde metrekare fiyatı 46 dolara çıkarken, ana caddelerde 100 metrekarelik bir dükkanın kirası 1 milyon liradan başlıyor.

Uluslararası bir şirketinin 2025’in ilk yarısına ait araştırmasına göre, merkezi bölgelerde ofis kiraları dolar bazında yıllık yüzde 10 arttı. Metrekare fiyatı bazı bölgelerde 46 dolara kadar yükseldi. Aynı rapora göre, ofis piyasasında boşluk oranı da düşmeye devam ediyor. Şirketler ise yeni taşınmak yerine mevcut ofislerde kalarak mal sahipleriyle sözleşme yenilemeyi tercih ediyor.

NTV’deki habere göre, İstanbul’un önde gelen alışveriş caddelerinde bir dükkânın kira bedeli metrekare başına 250 dolara kadar ulaştı.

Haber Merkezi