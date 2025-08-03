Yoksulluk eğitimden kopuşa sebep

TBMM KİT Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Ali Gökçek Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile gelecek hayalleri yarım kalmış gençlerin af beklentilerini Meclis gündemine taşıdı.

Ekonomik krizin giderek şiddetini artırdığı günümüzde derin yoksulluğun gençleri de ağır bir şekilde etkilediğini belirten Gökçek, “Ülkemizde çeşitli nedenlerle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan ya da yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen çok sayıda gencimiz var. Bu gençlerin önemli bir bölümü, eğitim hayatlarını kendi arzuları dışında, ekonomik, sosyal, sağlık ya da ailevî nedenlerle sürdürememiş durumda. Bizim bu gençlere aydınlık bir gelecek borcumuz var” değerlendirmesinde bulundu. Adnan Solmaz - Ankara

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