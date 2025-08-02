CHP Genel Başkanı Özgür Özel Aksaray’da yapılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada kutuplaşma siyasetine dikkat çekti.

Özel, “‘AK Parti kuruyoruz’ diye yola çıkan ama bugün Türkiye’ye kara bir düzen dayatanlar var. Maalesef bu kara düzen artık sınıfları ayıran, ötekini düşünmeyen, bu kara düzen toplumu zengin-fakir diye ayıran, iktidara yakın-uzak diye ayıran ama bırakın bir partinin üyeliğini, gönül vereni, onları vaktiyle sırtında taşıyanı bile yolda bırakan, sadece yandaşları, menfaat çetelerini gören, vatandaşa sırtını dönen bir kara düzen var.” şeklinde konuştu. Aksaray-Anka

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