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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İstikbalimizi koruyalım - Çocukların suç karnesi büyüyor!

03 Ağustos 2025, Pazar 11:00
TÜİK VERİLERİNE GÖRE SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLARDA ARTIŞ VAR. AİLE KURUMUNUN TAHRİBİ VE EĞİTİM ZAAFİYETİ "SUÇLU ÇOCUK" OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR

BİR YIL ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE ON ARTIŞ - YARALAMA, HIRSIZLIK VE HER TÜRLÜ SUÇ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2024 yılına ait Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 9,8 oranında artarak 612 bin 651 olarak kayıtlara geçti. 

Bu olaylarda çocukların 279 bin 620’si mağdur olarak 202 bin 785’i suça sürüklenme sebebiyle  (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 96 bin 438’i bilgisine başvurma amacıyla, 18 bin 561’i kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 8 bin 729’u kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 518’i ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

Yüzde 40,4’ü yaralama olayına karıştı

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 202 bin 785’i suça sürüklenme sebebi ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 40,4’üne yaralama, yüzde 16,6’sına hırsızlık, yüzde 8,2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6’sına tehdit, yüzde 4,2’sine genel tehlike oluşturan suçlar, yüzde 26,0’ına ise bu sebeplerin dışında kalan diğer suçlar isnat edildi.

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 279 bin 620 çocuğun yüzde 86,1’ini suç mağduru, yüzde 13,8’ini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen 240 bin 872 çocuğun yüzde 55,3’ü yaralama, yüzde 10,8’i cinsel suçlar, yüzde 9,5’i göçmen kaçakçılığı, yüzde 8,0’ı aile düzenine karşı suçlar, yüzde 16,5’i de bunların dışında kalan diğer sebeplerden dolayı mağdur oldu.

Ankara - anka

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