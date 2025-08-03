Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 2

Almanya’da enflasyon oranı Temmuz ayında da Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedeflediği seviyede sabit kaldı.

Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin (Destatis) açıkladığı ön verilere göre, 2025 yılı Temmuz ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 2,0 olarak gerçekleşti. Haziran ayında da aynı seviyede ölçülen enflasyon, böylece ECB’nin “fiyat istikrarı” hedefiyle uyumlu seyrini sürdürdü. Gıda ve enerji gibi dalgalı kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 2,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu oran, ekonomistler için enflasyon eğilimlerini daha net görmek açısından önemli kabul ediliyor. Berlin -Anka

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