Atalay için gözler AYM’de

TİP Milletvekili Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, Yargıtay’ın son kararının AYM’nin alacağı kararı boşa düşürdüğü yönündeki yorumlara katılmadığını söyledi:

“Normalde zaten Anayasa’nın 83. maddesi, 3. fıkrası uyarınca Yargıtay’ın daha dava sürerken Atalay’ı tahliye etmesi gerekiyordu. Yapmadılar. Son hükümle birlkte tahliye etmesi gerekiyordu onu da yapmadılar. Şimdi AYM’nin önündeki başvuru, Yargıtay’ın onama kararı nedeniyle boşa düşmüş değil. AYM’nin vereceği ihlal kararı kritik çünkü bu ihlal kararı, Can Atalay’ın milletvekili seçilmiş olması nedeniyle yargılamanın durdurulmamış olması nedeniyle verilecek. Yani hükmün verilmiş olması bu durumu değiştirmiyor.” AYM’nin 5 Ekim’deki toplantının sonuçlarına dair üç olasılık bulunduğu anlaşılıyor. Olasılıklardan biri, AYM’nin ihlal karar vermesi. BBC Türkçe’nin haberine göre Avukat Özen, “Bugüne kadar AYM’nin benzer başvurularda verdiği kararlar hep aynı yöndeydi ve yerleşik bir içtihadı var. Diyor ki ‘Madde 83 uyarınca milletvekili seçilen kişi yasama dokunulmazlığına kavuşmuştur, dolayısıyla da tahliyesi zorunludur” diye konuşuyor. Özen böyle bir durumda Atalay’ın tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor.

Haber Merkezi