28 Şubat’la hesaplaşılamadı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 28 Şubat Darbesi’nin 29. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu.

“HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 28 Şubat darbesinin 29. yıl dönümünde, demokrasimizi hedef alan tüm antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle lanetliyoruz. 28 Şubat darbesine destek veren bütün kesimlere, kurumlara, aktörlere yargı önünde hesap sorulmadığı, sorulamadığı için 28 Şubat darbesi ile tam olarak hesaplaşılamamıştır.” Arslan, 28 Şubat’ın, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. “Tam da 28 Şubat’ın yıldönümünde, 28 Şubat sürecinin önemli aktörlerinden bir kurumun da içinde yer aldığı kimi çevreler tarafından yapılan açıklamalar ve yayınlanan bildiriler maalesef 28 Şubat’ın karanlık ve baskıcı vesayet dönemlerini hatırlatmaktadır. Bugün yeniden benzer tartışmaları körükleyenler, 28 Şubat’ın karanlık iklimini hatırlatmakta ve demokratik Türkiye idealine zarar vermektedir.” ifadelerini kullandı. Ankara - Mehmet Kara

