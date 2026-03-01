İslâm dünyasının bölünmüşlüğü, İsrail’e cesaret verdi: İİT, acil gündemle toplanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, müzakere süreci devam ederken gerçekleştirilen ortak operasyonun meselenin İran’ın nükleer kapasitesi olmadığını gösterdiğini savundu.

Davutoğlu, asıl hedefin İran’ın savunma kapasitesini zayıflatarak İsrail’in “Nil’den Fırat’a Arz-ı Mevud” stratejisine alan açmak olduğunu belirterek, bölge ülkelerinin ve İslâm dünyasının bölünmüşlüğünün İsrail’i cesaretlendirdiğini ifade etti. “Bugün sessiz kalanlar sıranın bir gün kendilerine geleceğini görmelidir” diyen Davutoğlu, bazı bölge ülkelerinin işbirlikçi tutumlarını da eleştirdi. Saldırının Ramazan ayında gerçekleştirilmesinin sembolik bir meydan okuma anlamı taşıdığını belirten Davutoğlu, Türkiye’nin topraklarının İran’a dönük saldırılarda kullanılmayacağını ilan etmesi gerektiğini, Kürecik Üssü’nün kapatılmasını ve İncirlik Üssü’nün kullanımının sıkı denetime alınmasını istedi.

Ayrıca NATO’nun 4. maddesi kapsamında istişare mekanizmasının işletilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın acil gündemle toplantıya çağrılmasını ve gelişmelerden doğrudan etkilenecek Irak ile stratejik diyalog mekanizması kurulmasını istedi.

Ankara - Anka