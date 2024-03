Bediüzzaman’ın fikirlerine ihtiyaç var

Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti yaptığı yazılı bir açıklama ile Bediüzzaman’ı rahmetle yad etti.

Vakıf adına yapılan açılamada şöyle denildi: “Bediüzzaman, “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” demiştir. 23 Mart Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin vefatının yıl dönümü. Bu vesileyle, asrımızın büyük âlimi, mütefekkir Bediüzzaman Said Nursî’yi rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Aziz ruhuna ve vefat eden talebelerinin ruhlarına binler hatimler, fatihalar gönderiyoruz. Bu çağın hastalıklarının devası, Bediüzzaman Hazretlerinin Kur’ân eczanesinden aldığı ilaçları ihtiva eden Risale-i Nur eserleridir. Siyasetten ekonomiye, eğitimden adalet sistemine kadar her alanda Bediüzzaman Said Nursî’nin fikirlerine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bediüzzaman, eğitimin, cehaletin düşmanı olduğunu belirterek, din ilimleri ile fen ilimlerinin birlikte takdim edilmesi zaruretini ifade etmiştir.”

Rahmetle anıyoruz

“Bediüzzaman, Müslümanların birlik ve beraberliğini esas almış, barışı, kardeşliği tesise çalışmıştır. Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye’de 1992 yılında Bediüzzaman adına kurulan ilk vakıf olma özelliğini taşıyor. Bediüzzaman Said Nursî’nin ayrı bir önem verdiği Urfa’nın Karaköprü semti Bediüzzaman apartmanında mescid, sohbet salonları ve öğrenci barınma hizmetleriyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bediüzzaman, 23 Mart 1960’da Urfa’da vefat etmiştir. Bediüzzaman, burada Halil-ur Rahman Dergahı’na defnedilmiş, ancak 12 Temmuz 1960’ta 27 Mayıs darbe hükümetinin emriyle mezarı kırılarak, naşı bilinmeyen bir yere nakledilmişti. Vefatının 64. yılında Bediüzzaman Said Nursi hazretlerini rahmetle anıyoruz.”

Şanlıurfa - Yeni Asya