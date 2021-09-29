Bıçak kemiğe dayandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), pandemiyle birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığını açıkladı.

Pandemiyle birlikte sağlık çalışanlarının iş yükü arttı

Açıklamada, “Tüm sağlık emekçilerinin ifade ettiği ‘bıçağın kemiğe dayandığıdır” denildi. SES, “ASM’lerin Görülmeyen Sorunları ve Sağlık Emeği” başlığı ile Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) pandemide ve aşılama hizmetlerinde yaşanan sorunları sıralayan bir rapor yayınladı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanların birçok hakkının gasp edildiğinin vurgulandığı raporda, “Biz sağlık emekçileri çalışma alanlarımızda nefes alamıyoruz desek de iktidar adeta yavaş yavaş ısıtılan kaynar su içindeki kurbağa deneyinde olduğu gibi çalışma alanlarında çalışma şartlarımızı yavaş yavaş ağırlaştırmaktadır. Tüm sağlık emekçilerinin ifade ettiği ‘bıçağın kemiğe dayandığıdır” denildi.

ASM’LER SORUNLARLA DOLU

“Gelinen noktada sağlıkta şiddetten, linç girişimlerine, meslek hastalığı kapsamında ölümlerden, meslekî kaynaklı intiharlara, birçok sorunla sağlık emekçileri karşı karşıya bırakılmıştır” değerlendirmesinin yapıldığı raporda, saha görüşmelerinden elde edilen bulgulardan bazıları şöyle aktarıldı: Sağlık hizmetlerinde; Bakanlık nezdinde Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) günah keçisi olarak görüldüğü, bu suçlayıcı tarzın pandemi dönemi daha da arttığı, bugün Sağlık Bakanlığı’nın ne kamu hastaneleri ne de özel hastanelerinde uygulanmayan mevzuatları ağırlaştırarak ASM’lerde uygulamaya çalıştığı, sağlık hizmetini yürüten mesleklerin itibarının kalmadığı, saygı görmek bir tarafa çalışanın da kendi mesleğinden nefret eder duruma geldiği, ASM’lerde görev yapan sağlık emekçilerin görüşleri alınmadan planlama yapıldığı ve bu planlamanın uygulamasındaki aksaklıkların ASM çalışanlarına fatura edildiği, anayasal hakların sözleşmeler ile yok sayıldığı, dinlenme haklarının, hastalık izni haklarının yasal olmasına rağmen, bu hakların kullanılmasında ücret kesintisine gidildiği, Pandemi dönemi poliklinik hizmetleri ve diğer hizmetlere ek olarak günlük 20-30 aralığında aşı, Covid kapsamında günlük 20-30 aralığında hasta takibi yapıldığı, süreklilik gösteren bu yoğunluğun ASM’lerde görev yapan sağlık emekçilerini tükenme noktasına getirdiği, ASM’lerde sözleşmeli çalıştırılan hemşire / sağlık memurlarının asgarî ücret düzeyinde maaş alabildikleri ifade edilmiştir”

Ankara - anka