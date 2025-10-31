"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İngiltere ile paket anlaşma

31 Ekim 2025, Cuma
Türkiye, İngiltere ile 8 milyar sterlinlik Eurofighter Typhoon ve silÂh paketi alımı için anlaşma imzaladı. Paket; Meteor, ASRAAM ve Brimstone füzelerini içeriyor.

Türkiye ve İngiltere, Türk Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonu için tarihî bir savunma anlaşmasına imza attı. Reuters’a konuşan diplomatik kaynaklara göre, 8 milyar sterlin değerindeki anlaşma, sadece Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını değil, aynı zamanda çok sayıda ileri teknoloji ürünü mühimmatı da kapsıyor. Anlaşma kapsamında tedarik edilecek silâh paketinde şunlar bulunuyor: Meteor uzun menzilli hava-hava füzeleri. ASRAAM kısa menzilli hava-hava füzeleri. Brimstone kara saldırı füzeleri. İlk teslimatın 2030 yılında yapılması planlanıyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin bu anlaşmanın yanı sıra, filo standardizasyonunu sağlamak amacıyla Katar ve Umman’dan az kullanılmış 24 adet Typhoon uçağının alımı için de görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Güvenlik ihtiyacı mı, ekonomik yük mü?

Millî Savunma Bakanlığı, Eurofighter savaş uçağı tedariki süreci kapsamında 27 Ekim tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşmenin imzalandığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini’dir.” Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir.” Anlaşma, Türkiye’nin gerçekten böyle bir güvenlik ihtiyacının olup olmadığı ve yüksek maliyetiyle ekonomik yük oluşturup oluşturmayacağı açısından tartışılıyor.

