İsrail, Gazze’yi vuruyor, çıt yok

Yazar Arif Nacaroğlu, Evrensel’de “Neyin barışı?” başlıklı yazısında şunları söyledi:

Siz garantör müsünüz, yoksa dublör mü?

Barış anlaşması kâğıt üzerinde kaldı - Garantör devletler nerede? - İsrail katletmeye devam ediyor!

“Ne oldu şımarık fotoğraflar? Ne oldu Trump’ın Mısır zirvesinde ekrana sığma çabasındaki liderler? Çıt yok. Sıkıysa sesleri çıksın. Bırakın meşruiyetlerini, iktidarlarının geleceği bile Trump’ın iki dudağı arasında. Gazze bombalanıyor. İnsanlar, çocuklar, bebekler yeniden ölmeye başladı. Bakmayın siz bir iki itiraza. İsrail kimseyi dinlemez. İç kamuoyu da esirleri kurtarıldığı için rahat. Şimdi ne kadar çok Filistinli öldürülürse o kadar mutlu olacak siyonistler. İsrailli esirler gitti. Gazze’de İsrail’in önem verdiği hiçbir canlı kalmadı. Şimdi oturup neyin barışını imzaladıklarını düşünsünler. İsrail’in serbest bıraktığı Filistinlilerin yerine yenilerini koyması hiç zor değil.”

Haber Merkezi