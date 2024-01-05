Boykot satışlarını düşürdü

McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, Ortadoğu’daki İsrail karşıtı boykotun satışlarını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Perşembe günü LinkedIn hesabından bir paylaşım yapan Kempczinski, restoran zincirine yönelik boykot kampanyasının “dezenformasyon kaynaklı” olduğunu öne sürdü. McDonald’s hakkındaki iddiaları “üzücü ve asılsız” olarak tanımlayan Kempczinski, “Müslüman ülkeler dahil, faaliyet gösterdiğimiz her ülkede McDonald’s yerel işletmeciler tarafından temsil ediliyor. Bu kişiler toplumlarına hizmet etmek için yorulmaksızın çalışırken, binlerce kişiye de istihdam sağlıyor” diye konuştu. Gazze savaşının başlamasının ardından, aralarında McDonald’s ve Starbucks’ın da bulunduğu bir dizi marka İsrail bağlantılı oldukları iddiasıyla boykot kampanyalarının hedefi haline gelmişti. Reuters’ta yer alan haberde, boykot kampanyalarının hedefi olan bazı Batılı markaların özellikle Mısır, Ürdün ve Malezya’da boykotun etkisini hissettikleri bildirildi. Haber Merkezi

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