Çiftçiyi azarladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye ziyareti kapsamında katıldığı bir etkinlikte sulama konusundaki sorunlarını anlatan vatandaşı azarladı.

Bakan Kirişci, Osmaniye’de Akdeniz Kahramanmaraşlılar Federasyonu’nu ziyaret etti. İbrahim Kalencik isimli yurttaş Bakan Kirişçi’ye, “Sayın Bakanım, Düziçi’nin sulamasıyla ilgili... Dedemden kalan bir su var orada. Ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum. Bu göletimiz ne olacak? Biz yanıyoruz” diyerek yardım istedi. Bakan Kirişci ise yurttaşa, “Daha adını bile söyleyemiyorsun… Bir de dedemden kaldı bilmem ne” yanıtı vererek tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaş Kirişci’ye, “Ben İbrahim Kalencik. Amcanın kayını, Ökkeş amcanın kayını. Eski köy işletmelerinin şefi, Düziçi zabıta müdürü, çiftçi. Ufak da olsa çiftçi. Yardımınızı bekliyoruz” dedi. Osmaniye - Anka

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