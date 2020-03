Demirel: Bediüzzaman hic taviz vermedi

9. CUMHURBAŞKANI MERHUM SÜLEYMAN DEMİREL'İN İFADELERİYLE SAİD NURSÎ VE RİSALE-İ NUR...

“Bediüzzaman Said Nursî, Kur’ân’ı ve Resulullahı kendisine rehber edinmiş ve inançlarından hiçbir taviz vermemiş bir şahsiyettir. Üstüne husûmet çekmiştir. Fakat bu husûmetten hiçbir zaman yılmamıştır. Eserleri ve kendisini takip eden Nur Talebeleri, yüzlerce defa mahkemeye çıkarılmıştır. Türk ceza kanunlarına göre, bunların hiçbirisinde suç bulunmamıştır. Buna rağmen, merhum takibe maruz kalmıştır. Kendi öz vatanında, bir ilden bir ile sürgüne gönderilmiştir. Kimsenin önünde eğilmemiştir. Devirlerle hoş geçinmek gibi bir yola da sapmamıştır.”

(Köprü, Mart-1986)

“Müslümanlıkta bid’at yok, bâtıl da yok. Çok güzel, insanı insan yapan, devleti devlet, milleti millet yapan herşey var onda. Bediüzzaman Hazretleri’nin yaptığı da odur. Tamamen Kur’ân’ı esas alan ve tamamen onun istikametinde tavsiyelerdir yazdığı şeyler. Nasihatlerdir. Kendisinin İdare-i Örfî Divanında, 1909 yılında söylediği çok enteresan sözleri vardır. Orada, ‘Hakikatin hatırı, sadece hakikatin hatırı için hareket ediniz, hakikatin hatırı herşeyin üstündedir’ der. Merhum, hakikatin hatırı için bir ömür boyu hareket etmiştir. Gerek eserlerinde, gerek bu nasihatlarında, hep iyiliği tavsiye etmiştir. Cenab-ı Allah’ın emirlerine ve nehiylerine uyulmasını tavsiye etmiştir. Mârufu emir ve münkeri nehyetmiştir. Ayrıca, Kur’ân’ın çok değerli yorumunu yapmıştır. Tabiî, Kur’ân’ı anlamak ve yorumlamak herkesin harcı değildir. Merhumun Külliyatı benim kütüphanemde vardır. Bunların pek çoğunu okudum. Bu risaleler hakikatlarla ve öğütlerle doludur. Merhumun yaptığı iş, kişiyi İslâmın aydınlığına çağırmaktı. İslâmın aydınlığına kişi eğer bilgili bir şekilde çağrılırsa, onun tesiri altında kalmamak mümkün değildir. Tabiî, merhum Bediüzzaman’ın lisanı fevkalâde kudretlidir. Üslûbu çok tesirlidir.” (Köprü, Ağustos-1991)

“Said Nursî Kur’ân’ın en değerli müfessirlerinden biridir. Said Nursî’yi âlim olarak Türkiye’de birçok kimse kabul ediyor. Dışarıda da kabul ediyor. Ve Said Nursî ne demiş, ne yazmış; bilen var mı? Birtakım insanlar Said Nursî’yi takip ediyorsa, her halde körü körüne etmiyor. Gelin, Said Nursî’yi sevmeyenler, beğenmeyenler, anlamayanlar, alâkadar olmak istemeyenler! Aydın gönüllere ve aydın kafalara hitap ediyorum.” (28 Ekim 1990’da Yeni Asya’nın Ankara Kocatepe Camii’nde okuttuğu ve kendisinin telgraf gönderdiği mevlidle ilgili tartışmalar sonrasında gazetecilerin sorularına verdiği cevaplardan.)

“Said Nursî büyük âlimdir. Büyük bir Kur’ân müfessiridir. Büyük âlim değildir diyenin alnını karışlarım.” (3 Kasım 1990, basın toplantısı)

(İslam Demokrasi Laiklik, Mülâkatlar, Kâzım Güleçyüz, Yeni Asya Neşriyat)